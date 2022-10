Coop Azzurra, Rampelli: Il Mise fermi le aste

“Siamo purtroppo costretti a registrare la profonda delusione e grande rammarico dei residenti di Piazzale Giorgio La Pira dell’ex coop Azzurra a Nettuno, che si sono ritrovati di nuovo la casa sotto sequestro e all’asta avendo scoperto che le loro abitazioni sono tornate in vendita dopo il blocco delle aste. A seguito di interlocuzioni con il Governo eravamo riusciti a trovare un accomodamento che prevedeva la possibilità da parte degli inquilini truffati di acquistare definitivamente la casa a fronte di un pagamento di una cifra concordata con il Mise. Adesso si ritrovano con la riapertura delle aste. Un atto vergognoso che getta nella disperazione centinaia di persone che hanno versato soldi per l’acquisto ma sono state truffate. Ci sono famiglie con persone anziane in precario stato economico e di salute, nuclei con disabili che rischiano di trovarsi senza un tetto. Lavoratori e pensionati che hanno versato centinaia di migliaia di euro per un mutuo che non sono stati mai girati alla banca perché l’allora presidente della cooperativa D’Ercole si era appropriato dei soldi per fare tutt’altro. Il Mise, che è l’ente che avrebbe dovuto vigilare sulla cooperativa, blocchi subito e definitivamente queste aste”. E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.

