Covid, De Toma: Zingaretti? Corte Conti dimostra che modello Lazio è bluff

“Si inizia finalmente a fare chiarezza sulle malefatte che si sono verificate alla Regione Lazio nella gestione della pandemia. Le indagini in corso della Corte dei Conti delineano uno scenario inquietante di cui il Governatore Nicola Zingaretti è il principale responsabile.

Anche grazie all’attività di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, si è ormai definitivamente dimostrato che il ‘modello Lazio’, tanto propagandato dalla sinistra, era in realtà un bluff. Di certo, non è scappando dalla Regione e nascondendosi in Parlamento che il Governatore Zingaretti potrà fuggire dalle sue responsabilità”.

Lo dichiara Massimiliano De Toma, deputato di Fratelli d’Italia.