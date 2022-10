«“L’ho uccisa io, l’ho uccisa per la mia dignità e per il mio onore”. Sarebbero queste le agghiaccianti parole pronunciate in una conversazione telefonica dal padre della povera Saman Abbas, scomparsa da Novellara (Reggio Emilia) dopo essersi opposta alle nozze forzate con suo cugino decise dalla famiglia. Se il processo dovesse confermare la colpevolezza, auspichiamo una pena esemplare».

Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.