“Vista la presenza massiccia di operatori dell’informazione registrata questa mattina, il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, voterà in serata a ridosso della chiusura delle urne per consentire ai cittadini iscritti al suo stesso seggio elettorale di poter esercitare il diritto di voto in tranquillità e senza subire disagi, assembramenti e rallentamenti”.

Lo rende noto l’ufficio stampa di Fratelli d’Italia.