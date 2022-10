FdI, Montaruli: Da Rula Jebreal schifoso giornalismo

“L’unico motivo per cui una testata può richiamare vicende personali relativi al padre della nostra leader nonostante peraltro tutti sappiano la storia famigliare di Giorgia Meloni, mai nascosta e’ semplicemente la cattiveria. Il giornalismo da buco da serratura e’ già di per se squallido ma diventa schifoso quando poi viene pure rilanciato ironically come fatto da Rula Jebreal. La strumentalizzazione di un fatto privato cercando di storpiare con meschinità posizioni politiche chiedono la presa di distanza da parte di tutto il mondo del giornalismo serio che spero abbia lo stesso moto di indignazione che contraddistingue le persone perbene”.

Lo dichiara Augusta Montaruli, deputato di Fratelli d’Italia.