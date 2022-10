Governo, Caiata: Rula Jebreal specula su padre Meloni, si vergogni

“Le parole di Rula Jebreal, che specula sulla storia personale e sui guai con la giustizia del padre di Giorgia Meloni, sono vergognose. Non solo perché Giorgia, abbandonata dal padre quando aveva appena un anno, ha interrotto con l’uomo ogni rapporto da quando aveva appena 11 anni, ma anche perché accompagnate da vere e proprie menzogne. Giorgia Meloni infatti, contrariamente a quanto affermato in un tweet dalla pseudo giornalista, non ha mai detto che ‘i richiedenti asilo sono criminali con i quali si vuole sostituire i cristiani’. Invece di diffondere fake news, Rula Jebreal dovrebbe riflettere sul fatto che nessuno creda più ai falsi allarmi di una certa sinistra, come hanno ampiamente dimostrato gli italiani domenica scorsa chiedendo a Giorgia Meloni di governare l’Italia”.

Lo dichiara Salvatore Caiata di Fratelli d’Italia.