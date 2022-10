Meloni, Bucalo: Da Rula Jebreal bassezza senza precedenti

“Tirare fuori una vicenda vecchia più di vent’anni, per altro raccontata con grande trasparenza, e grande dolore anche, dalla stessa Giorgia al solo scopo di colpirla politicamente è un fatto di una gravità inaudita. Una bassezza senza precedenti resa ancor più grave dal fatto di essere stata strumentalizzata all’indomani del grande successo ottenuto alle elezioni. Giorgia Meloni di fatto non ha avuto un padre. La verità è stata da lei stessa raccontata nel suo libro “Io sono Giorgia”. Ogni altra valutazione è superflua e inutile e serve solo a gettare fango su chi per questo dolore ha già sofferto. Chi come Rula Jebreal ha deciso deliberatamente di sfruttare questa vicenda personale di Giorgia, vicenda di cui peraltro è essa stessa vittima, dovrebbe solo vergognarsi”.

Lo dichiara Ella Bucalo, deputato di Fratelli d’Italia.