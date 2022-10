Meloni, Ferro: Da Rula Jebreal fake news e vergognose strumentalizzazioni

“Malgrado il voto inequivocabile di milioni di italiani, una sedicente intellighenzia di sinistra non si rassegna e continua a propalare fake news su Giorgia Meloni. È il caso della giornalista, per mancanza di prove, Rula Jebreal, che per gettare fango sulla presidente di FdI non si fa scrupoli a speculare sulla vita privata del padre di Giorgia. Un padre, peraltro, che la stessa Giorgia Meloni si è rifiutata di incontrare da quando aveva 11 anni. Tutti sanno infatti che Giorgia Meloni, con la madre e la sorella, è stata abbandonata dal padre quando aveva appena un anno e che ogni rapporto con l’uomo si è poi interrotto. Come se non bastasse, Jebreal si lancia in affermazioni prive di alcun fondamento, affermando che secondo Giorgia Meloni ‘i richiedenti asilo sono criminali con i quali si vuole sostituire i cristiani’. Parole che, come è facile constatare dagli archivi di giornali e agenzie di stampa, Giorgia Meloni non ha mai pronunciato. Se soffre di una crisi di visibilità, Rula Jebreal non si disperi, c’è sempre un posto all’Isola dei Famosi”.

Lo dichiara Wanda Ferro, vicepresidente del gruppo di Fdi alla Camera.