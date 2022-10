Meloni, Frassinetti: Jebreal non si rassegna a vittoria FdI e getta discredito

“La pseudo giornalista Rula Jebreal ha pubblicato dichiarazioni false e molto gravi. È vergognoso sfruttare una vicenda personale di Giorgia Meloni peraltro sempre raccontata da lei stessa con trasparenza. Inoltre, al contrario di quanto sostenuto da Rula Jebreal, il presidente di Fratelli d’Italia non ha mai sostenuto queste cose. Evidentemente c’è chi non si rassegna alla limpida vittoria elettorale di Fdi e usa questi mezzi disgustosi per cercare di gettare discredito. Il risultato sarà però quello di renderci ancora più forti”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Paola Frassinetti.