Meloni, Silvestri: da Jebreal disperato tentativo di ledere immagine

“Le parole di Rula Jebreal appaiono quanto mai inadeguate e trasudano il chiaro intento diffamatorio nei confronti di Giorgia Meloni. Tralasciando il dato dottrinale sulla responsabilità penale che è sempre personale, la notizia non ha alcuna utilità per il benessere del Paese – sul quale il presidente di Fratelli d’Italia è concentratissima – se non il disperato tentativo di ledere l’immagine di una donna che con coraggio e determinazione ha saputo convincere con le sue idee e i suoi ideali milioni di italiani. D’altronde Giorgia Meloni non ha mai nascosto l’assenza della figura paterna nella sua vita. Profondamente mendace è invece quanto affermato dalla Jebreal nel tweet”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Rachele Silvestri.