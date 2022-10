FVG. Ciriani: con Cimolai scompare uno degli imprenditori più straordinari. Simbolo e modello genialità imprenditoriale italiana

“Con Armando Cimolai scompare uno degli imprenditori più straordinari del Friuli Venezia Giulia, un simbolo e un modello della genialità imprenditoriale italiana ma soprattutto figlio della sua terra di cui ha saputo incarnarne i valori dell’operosità e della dedizione al lavoro. E su questi valori insieme alla moglie, dopo anni di esperienza come operaio, nel 1949 ha edificato un’azienda che oggi tutto il mondo ci invidia, in grado di rivaleggiare con i più importanti gruppi nella realizzazione e costruzione di grandi opere infrastrutturali. Cimolai ci lascia una grande eredità, non solo materiale ma anche spirituale, un esempio di fare impresa che vuole essere un monito per le giovani generazioni a scommettere sulle loro capacità. Un modello per tutti noi. Alla famiglia, alla moglie Albina e ai figli Luigi e Roberto il mio più sincero cordoglio”.

Lo dichiara il senatore, Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d’Italia.

