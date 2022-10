Ue, Fitto: Garcia Perez si interroghi su risultato della sinistra in Italia ed eviti polemiche strumentali e false

“Piuttosto che insistere sulle solite polemiche sterili e strumentali e sul ridicolo rischio di derive fasciste, suggeriamo alla collega Garcia Perez di interrogarsi seriamente sulle ragioni vere e profonde che sono alla base della netta sconfitta elettorale della sinistra in Italia”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr- FdI al parlamento europeo, Raffaele Fitto.

“Cosi come è utile ricordarle che le forze del centro-destra italiano, come testimoniato anche dai voti sulle diverse risoluzioni al Parlamento Europeo e anche in Italia, hanno sempre avuto un comportamento chiaro e lineare in termini di collocazione internazionale: a fianco dei nostri alleati storici, di condanna dell’aggressione russa e a supporto dell’Ucraina. E ci dispiace che lo stesso non si possa dire invece per Podemos, suo alleato di governo in Spagna, che in diverse occasioni, proprio su questi temi fondamentali, ha votato contro o si è astenuto. Quindi considerato che la campagna elettorale è ormai finita, consigliamo alla collega Garcia Perez di mettere da parte l’armamentario ideologico e di concentrarsi su come contribuire ad affrontare le sfide attuali e future che l’Unione Europea ha davanti, iniziando a rispettare quei partiti che avendo ottenuto la fiducia della maggioranza degli italiani, si apprestano a governare il paese”.

Condividi