Governo, Lollobrigida: propaganda basso livello su tempistiche e procedure

“Fratelli d’Italia nutre massimo rispetto per il Parlamento, non ha compiuto nessuna forzatura istituzionale e respinge al mittente le polemiche strumentali di una delle forze d’opposizione su tempistiche e procedure sulla formazione del prossimo Governo. Il 13 ottobre si eleggerà il Presidente del Senato mentre quello della Camera con ogni probabilità verrà eletto in quarta votazione nella mattinata del 14. Solo allora potranno formarsi i gruppi parlamentari e consentire le successive consultazioni da parte del Presidente della Repubblica. Successivamente verrà conferito l’incarico al Presidente del Consiglio, che potrà eventualmente procedere alle consultazioni che riterrà opportune, e proporre al Presidente della Repubblica la lista dei ministri. Se questa sarà condivisa si procederà col giuramento del nuovo Esecutivo, alla richiesta di fiducia. Se questa verrà accordata dalle Camere, allora il Presidente del Consiglio sarà pienamente legittimato a rappresentare, formalmente e sostanzialmente, l’Italia nei consessi internazionali previsti e già fissati da tempo. Ogni altro scenario sarebbe, per FdI, nè utile nè auspicabile tenuto conto delle regole e consuetudini che il nostro partito intende rispettare. È triste che autorevoli esponenti delle opposizioni, che hanno ricoperto incarichi istituzionali e che attualmente esprimono ruoli di primo piano nell’ufficio di presidenza della Camera, non abbiano nè memoria di quanto accaduto nè l’umiltà di informarsi sul timing istituzionale e preferiscano invece fare propaganda di basso livello”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.