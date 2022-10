UE – Risoluzione a tutela degli oceani: passo in avanti per l’ambiente e l’economia blu sostenibile

Fratelli d’Italia ha accolto con soddisfazione l’approvazione da parte del Parlamento europeo della risoluzione a tutela degli oceani.

“Questo atto certifica l’importanza della tutela degli oceani e della loro biodiversità per l’equilibrio dell’ecosistema marino e lo sviluppo di una economia blu sostenibile. Sono aspetti fondamentali per la salvaguardia dell’ambiente e al contempo per la creazione di occupazione, specie nei Paesi e nelle regioni costieri e insulari”, ha affermato l’europarlamentare di Fratelli d’Italia-ECR, Nicola Procaccini, responsabile Ambiente ed Energia del partito.

“Abbiamo cercato di migliorare il testo con la presentazione di emendamenti. Ci è sembrato giusto sostenere la risoluzione nel suo complesso, alla luce dell’importanza che gli oceani rivestono come matrice ambientale fondamentale “, ha commentato il relatore ombra per il gruppo ECR, l’eurodeputato di FDI Pietro Fiocchi.