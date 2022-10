Governo, Bignami: Dopo parole Boone, da sinistra un silenzio complice

“Dopo le parole della Ministra francese Boone, ci saremmo aspettati dagli esponenti della nostra Sinistra uno scatto di orgoglio in difesa dell’autonomia e indipendenza dell’Italia. Così come ha fatto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che con fermezza ha respinto ogni ingerenza. Invece la Sinistra si è rifugiata in un silenzio complice e ha mostrato per l’ennesima volta di essere anti-italiana. Il PD ha confermato di essersi ormai definitivamente piegato agli interessi stranieri”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratello d’Italia.