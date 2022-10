Governo, Ferro: Stona silenzio sinistra su ministro Francia

“La risposta compatta delle istituzioni italiane alle dichiarazioni del ministro francese Laurence Boone è estremamente importante e rappresenta una svolta. Le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del premier Mario Draghi, seguite a quelle di Giorgia Meloni, rappresentano una positiva novità nella postura dell’Italia davanti all’Europa, un’Italia che non è più disposta a farsi trattare, come spesso accade, alla stregua di uno junior partner. È la dimostrazione di un positivo clima di unità di tutte le istituzioni, a differenza di quando governava la sinistra, nel difendere l’autonomia e l’indipendenza della Nazione. In questo senso, fa rumore il silenzio assordante del Pd e di una sinistra che evidentemente non ha ancora accettato il verdetto degli Italiani e che ancora non riesce ad anteporre l’interesse comune alle proprie esigenze di bottega”.

Lo dichiara Wanda Ferro, vicepresidente del gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.