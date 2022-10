Giustizia, Delmastro: su carceri decide nuovo Governo

“Giù le mani dal regime detentivo del carcere duro. Renoldi, capo del Dap, ha improvvidamente fissato una riunione per lunedì per la modifica della circolare operativa sul regime del carcere duro. Le politiche carcerarie, in particolar modo quelle verso i mafiosi, non possono essere decise sul limite dello scadere di un governo, senza nessun coinvolgimento politico.

Fratelli d’Italia ha una chiara visione sul contrasto, anche in regime carcerario, della criminalità organizzata che non può essere ipotecata da colpi di coda. Il Ministro della Giustizia intervenga tempestivamente perché venga annullata la riunione.

Oneri e onori delle scelte di politica carceraria verso la criminalità organizzata spettano a chi è stato prescelto dagli italiani anche per affrontare i temi della legalità e della sicurezza”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato e responsabile Giustizia di Fratelli d’Italia.