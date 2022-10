Il nuovo esecutivo “si formerà nei tempi istituzionali dettati anche dal Presidente della Repubblica, come la Costituzione prevede. Bisogna invece lavorare subito per affrontare i problemi degli italiani, il caro bollette, l’occupazione che in Italia deve essere recuperata al livello di dignità. Fratelli d’Italia ha questi come impegni e Giorgia Meloni lo sa”.

Lo ha detto al Tg2 il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.