Ue, Fitto: pronti a lavorare su riforme governance economica

Le nuove sfide e le priorità che il nostro continente dovrà affrontare nei prossimi mesi, richiedono nuove regole della governance economica e finanziaria. Riteniamo positivo quindi l’annuncio dato oggi dal Commissario Gentiloni che entro fine mese ci sarà una prima proposta da parte della Commissione europea”. Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr-FdI al Parlamento europeo Raffaele Fitto.

“L’Italia e il futuro governo di centrodestra saranno sicuramente in prima linea nel lavorare per una riforma che non riporti all’austerity del passato, ma coniughi responsabilmente sostenibilità del debito e crescita”.

