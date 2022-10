Donna morta a Osimo, Albano: ipotesi femminicidio. Dolore e cordoglio

“Esprimo tutto il mio cordoglio e la mia vicinanza ai famigliari di Ilaria Maiorana. Se le ipotesi delle indagini preliminari dovessero essere confermate, i fatti accaduti ad Osimo si configurerebbero come l’ennesimo femminicidio. Ilaria lascia due bambine e un grande sgomento per la brutalità e la violenza di cui è stata vittima. Fatti di cronaca di questo tipo impongono una riflessione su quanto ancora deve essere fatto per tutelare le donne che vivono situazioni difficili. Devono essere aiutate a denunciare, tutelate e rese autonome per potersi allontanare da contesti violenti”.

Lo dichiara Lucia Albano, deputata marchigiana di Fratelli d’Italia.