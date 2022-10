“Sono orgogliosa per l’elezione a Presidente del Senato di Ignazio La Russa, ‘un patriota, un servitore dello Stato che ha sempre anteposto l’interesse nazionale a qualunque cosa’, come ha sottolineato Giorgia Meloni. Con la sua esperienza, Ignazio La Russa saprà ricoprire con autorevolezza e competenza il suo ruolo, garantendo imparzialità per tutte le forze politiche rappresentate in Senato”.

Lo dichiara Wanda Ferro, deputata di Fratelli d’Italia.