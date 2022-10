Senato, Osnato: elezione La Russa orgoglio per intera comunità

“Garantirà pluralità e democrazia”

“La comunità umana cresciuta politicamente intorno a Ignazio La Russa non può nascondere un grandissimo orgoglio per la sua elezione alla seconda carica della Repubblica. Sono sicuro che da uomo fortemente radicato nelle sue idee, saprà garantire pluralità e democrazia nella sua azione al Senato. Anche grazie a quei valori appresi nella sua lunga e importante militanza politica che gli hanno insegnato, in particolar modo, le personalità da lui citate come il Senatore Antonino La Russa, suo padre, e Pinuccio Tatarella”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Marco Osnato.