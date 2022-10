Lollobrigida a Conte: attacchi a Meloni strumentali, spieghi piuttosto rapporti M5s con Venezuela e Cina

“Invece di annunciare strumentali e pretestuose mobilitazioni contro Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia, premiati dai cittadini in libere elezioni e in base a un programma e a un posizionamento chiaro, coerente e saldamente ancorato ai valori di una democrazia avanzata e compiuta, Giuseppe Conte spieghi piuttosto i rapporti quanto mai opachi e ambigui del movimento da lui guidato con il Venezuela di Maduro e la Cina di Xi Jinping. Nazioni che certamente non possono essere definite come un fulgido esempio di tolleranza e democrazia in materia di diritti fondamentali”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.