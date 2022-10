Governo. De Bertoldi (FdI): Pd senza vergogna diffama Italia all’estero

“Con le sue dichiarazioni il vice segretario del Partito democratico Provenzano conferma che il Partito democratico non prova alcuna vergogna nell’andare a diffamare il proprio Paese per ragioni politiche puramente partigiane e personali. È davvero un’altra storia. Fratelli d’Italia è fiera di non aver mai attaccato all’estero i governi nazionali, proprio perché noi abbiamo a cuore l’immagine e la credibilità della nostra Nazione. Nel momento in cui il Paese dovrebbe essere unito, almeno all’estero, il Pd sparge timori sull’Italia, sul suo sistema politico ed economico, ignorando i danni che potrebbero riversarsi sull’intera Nazione. Giorgia Meloni ne ha chiesto giustamente le scuse, ma evidentemente la loro partigianeria non distingue l’interesse del partito da quello della Nazione”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Andrea de Bertoldi.