La Russa, Rampelli: Spirito anti italiano a sinistra

“La sinistra si sta dimostrando animata, anche oggi, da spirito anti italiano. Più indizi fanno una prova…

Prima le incursioni nei comizi di Giorgia Meloni, i viaggi all’estero per spaventare i leader europei rispetto a una possibile vittoria della destra, le conseguenti loro reprimende all’Italia dopo il 25 settembre, le foto di Giorgia Meloni bruciate in piazza, le manifestazioni di protesta contro un governo ancora non nato, i mancati applausi al neo eletto Presidente della Camera e, ora, le scritte minacciose contro La Russa sulla serranda della nostra sede di Garbatella. Le condanne da sinistra di alcuni degli episodi descritti si contano sulle dita di mezza mano. Riusciranno mai a sedersi ordinatamente all’opposizione e a fare civili e costruttive battaglie per affermare le loro idee, senza aggredire le istituzioni e senza incendiare gli animi?

Sospetto non ne siano affatto capaci e questo rende la sinistra italiana la peggiore del mondo occidentale e la nostra democrazia, per questo, imperfetta.

Intanto giunga al Presidente La Russa la nostra solidarietà”. È quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Fabio Rampelli.