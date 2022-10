Minacce a La Russa, Ferro: Sinistra condanni compagni che sbagliano

“Mentre la sinistra ancora strepita dopo l’elezione dei presidenti dei due rami del Parlamento, i compagni che sbagliano pensano bene di minacciare con la stella delle Br il presidente del presidente del Senato Ignazio La Russa, al quale rivolgo la mia solidarietà. Quanto accaduto a Roma è grave e non va sottovalutato, neanche da parte di chi un giorno sì e l’altro pure lancia fantomatici allarmi sul ritorno del fascismo. Troppo grave, infatti, è il rischio che qualcuno dia loro ascolto e passi dalle parole ai fatti per derubricare questi episodi come semplice opera di vandali. Ci auguriamo dunque che tutte le forze politiche condannino quanto accaduto ed esprimano vicinanza e solidarietà al presidente La Russa”.

Lo dichiara Wanda Ferro, deputato di FdI.