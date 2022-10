Minacce La Russa, Albano: Anche la sinistra condanni violenza politica

“Le minacce contro il presidente del Senato La Russa alimentano un clima di odio in una fase della nostra Nazione che richiede equilibro e pacificazione. Si tratta di simboli e richiami che fanno riferimento ad anni bui della nostra Repubblica e che tutti noi ci auguriamo di aver consegnato al passato. Dispiace constatare che le forze politiche di sinistra non abbiano condannato fermamente questi gesti e non si siano schierate a difesa delle istituzioni”.

Così in una nota Lucia Albano, deputato di Fratelli d’Italia.