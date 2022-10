Senato. Minacce BR, Lollobrigida: Ferma condanna per odio e violenza politica

“Solidarietà al presidente del Senato Ignazio La Russa e ai dirigenti e militanti locali, vittime di ignobili scritte comparse sulle serrande della sede di Fratelli d’Italia nel quartiere Garbatella a Roma. Frasi accompagnate da una stella a cinque punte che richiamano un passato nefasto per la nostra Nazione. In Italia non deve esserci più spazio per l’odio e la violenza politica. È il tempo della responsabilità, per questo auspico una ferma condanna da parte di tutte le forze politiche per questa vile provocazione verso la seconda carica dello Stato”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.