Ue, Fitto:  positiva la proposta della Commissione su flessibilità 2014-2020

“Va nella direzione auspicata da Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia l’annuncio dato oggi dal Commissario per gli Affari Regionali, Elisa Ferreira, di concedere maggiore flessibilità, attraverso lo strumento RepowerEu, nell’utilizzo delle risorse della politica di coesione 2014-2020, per far fronte al caro energia così come fatto per il Covid e l’emergenza dei rifugiati ucraini”. Così in una nota il deputato di FdI, Raffaele Fitto. “Un’ulteriore misura di flessibilità che si aggiunge a quelle già previste per la programmazione 2021-2027. Risorse già a disposizione degli Stati membri e che potranno essere utilizzate nel breve periodo per sostenere famiglie vulnerabili, imprese, in particolare le Pmi, e lavoratori”.

