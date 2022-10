Comunanza, sciopero Whirlpool: Albano, solidarietà ai dipendenti

“Voglio esprimere la mia solidarietà ai lavoratori Whirlpool dello stabilimento di Comunanza che questo pomeriggio saranno impegnati in uno sciopero per difendere il futuro del sito produttivo. Non potrò essere presente alla manifestazione perché impegnata a votare in Aula alla Camera, ma è una causa che sento molto da vicino e che continuerò a monitorare. Le valutazioni strategiche dell’azienda non possono mettere a repentaglio il futuro delle tante famiglie che lavorano nello stabilimento. Deve essere messo in campo ogni sforzo per mantenere la produzione e tutelare l’occupazione in un settore strategico ed identitario della nostra regione”, così in una nota Lucia Albano, deputata marchigiana di Fratelli d’Italia.

Condividi