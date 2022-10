Scuola, Frassinetti: crollo aula magna a Cagliari segnale allarmante

“Il crollo dell’aula magna dell’Università di Cagliari è un segnale alquanto allarmante e questo ancor più se si considera che i controlli pare fossero stati fatti nei tempi stabiliti. Vengono i brividi a pensare che fino a poco tempo prima nell’aula erano presenti degli studenti. La sicurezza delle nostre scuole e università deve essere una priorità assoluta ed i controlli andrebbero in ogni caso intensificati. E’ assurdo ipotizzare progetti avveniristici per gli edifici scolastici ed universitari se prima non sono garantite le fondamentali regole di sicurezza che consentono ai nostri ragazzi e alle loro famiglie di essere sicuri nelle strutture dove trascorrono molte ore dedicate allo studio”.

Lo dichiara Paola Frassinetti, deputato e responsabile dipartimento istruzione di Fratelli d’Italia.