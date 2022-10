La Russa, FdI: Vergognoso sinistra non aderisce a mozione condanna scritte Garbatella

“Il gruppo FdI Municipio VIII ha presentato questa mattina in Consiglio municipale una mozione di condanna delle scritte apparse sulla sede della Garbatella contro il presidente del Senato Ignazio La Russa. Incredibile ma la maggioranza di centrosinistra e il M5S non hanno aderito. E’ vergognoso, riteniamo sia un atto contrario alla democrazia, evidentemente la solidarietà arrivata nei giorni scorsi da alcuni esponenti del centrosinistra, compreso il segretario del Pd Letta erano di facciata. Così come le condanne arrivate dal Terzo polo che anch’esso non ha aderito alla mozione di FdI. Il grave episodio è tra l’altro oggetto di un’inchiesta aperta dalla Procura di Roma. Il centrosinistra che parla di democrazia e di civiltà perde ancora una volta un’occasione per dimostrare con i fatti la propria solidarietà politica ad è un gesto allarmante che rievoca gli anni di piombo”. E’ quanto dichiarano in una nota Massimo Milani coordinatore romano e neodeputato FdI, Franco Federici capogruppo FdI municipio VIII ed i consiglieri Maurizio Buonincontro, Lorenzo Mevi, Alessio Scimè e Sabrina Vicino

