Governo, Ferro: incarico storico a Meloni, ora al lavoro per italiani

“Oggi è una giornata memorabile e storica, che suscita in tutti noi una grande emozione. Per la prima volta in Italia una donna assume l’incarico di Presidente del Consiglio dei ministri. Una donna di destra, che con passione, determinazione e con la sola forza delle idee è riuscita a farsi strada fino a raccogliere la fiducia degli Italiani. A Giorgia Meloni e ai nuovi ministri del governo faccio i migliori auguri di buon lavoro. Insieme ce la metteremo tutta per risollevare l’Italia. Viva Giorgia Meloni. Viva Fratelli d’Italia. Viva l’Italia”.

Lo dichiara in una nota Wanda Ferro, deputato di Fratelli d’Italia.