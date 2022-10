Governo Meloni, Albano: scritta una pagina di storia italiana

“Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia hanno lavorato silenziosamente per formare in tempi rapidi un governo capace di dare risposte concrete ed immediate ai cittadini. Così, in tempi definiti record anche dal Presidente della Repubblica, è nato il governo del primo Presidente del Consiglio donna. Oggi scriviamo una pagina di storia ma già da domani saremo chiamati a lavorare per il futuro dell’Italia. Siamo consapevoli della delicatezza del momento e per questo ci muoveremo con grande responsabilità”.

Lo dichiara Lucia Albano, deputato di Fratelli d’Italia.