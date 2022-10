Ue, Sofo: risoluzione strumentalizzata con gratuiti attacchi politici agli avversari

“Due ragazzi omosessuali pochi giorni fa sono stati uccisi in Slovacchia da un folle e la sinistra subito pensa di strumentalizzare la drammatica vicenda per lanciare anatemi e censure contro la Chiesa, contro il mondo associazionistico e politico che esprime legittime e democratiche critiche alla propaganda Lgbt”. Così in una nota l’eurodeputato di FdI- Ecr Vincenzo Sofo, componente della commissione Libe. “Nonostante i tentativi di mistificazione messi in atto dal Movimento 5 Stelle che ha accusato Fratelli d’Italia e Lega di non aver condannato l’omicidio, è sufficiente addentrarsi nel testo della risoluzione per riscontrare passaggi nei quali si accusano i movimenti politici conservatori, le associazioni pro famiglia e la chiesa, di essere fomentatori di odio addirittura per motivi di potere e di guadagno politico. Inoltre nella risoluzione si chiede di incentivare la propaganda Lgbt nelle scuole, nonché di censurare tempestivamente sui social network ogni contenuto non conforme al politicamente corretto imposto dalla sinistra. Si tratta dell’ultima di una lunghissima serie di risoluzioni presentate in Parlamento con apparenti nobili motivazioni ma che in realtà includono violenti e gratuiti attacchi politici agli avversari”.

