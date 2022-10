Rotelli: in bocca al lupo a Giorgia Meloni e ai suoi ministri. Una squadra da sempre vicina alla Tuscia

“Oggi è una data storica per la Nazione, che per la prima volta sarà guidato dalla destra e soprattutto da una donna di destra che si è fatta strada da sola, senza compromessi e con idee ed obiettivi ben chiari.

Congratulazioni e i miei migliori auguri a Giorgia Meloni e alla sua squadra di ministri, molti dei quali, lei per prima, hanno dimostrato particolare attenzione per la Tuscia e per le sue priorità con diversi incontri sul territorio.

Certo che sarà l’inizio di una nuova stagione di crescita, rinnovo il mio personale in bocca al lupo al nuovo Governo in carica”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia.