Governo, Delmastro: Rossomando si arrenda. Avanza il merito, non il genere

“La dem Anna Rossomando traccia la nuova frontiera della identità sessuale a sinistra: se sei donna di destra, non sei donna fino in fondo. Così per Rossomando, Meloni non è donna fino in fondo perché non metterebbe in discussione i “dogmi patriarcali”. Rossomando, a giudicare dalla grammatica sessantottina, è stata nel congelatore per più di sessant’anni. Si arrenda Rossomando. Il modello femminile della lotta ad oltranza è fallito. Si può essere donne, anche se di destra, ed interpreti della vera rivoluzione, anche di genere: il merito. Hai merito? Avanzi che tu sia donna o uomo. Rimuoviamo gli ostacoli, garantiamo parità in partenza: le donne non sono panda a cui riservare quote”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.