Governo, Ferro: Meloni a P. Chigi compimento cammino destra

“Oggi è una giornata storica, per la prima nella storia in Italia volta una donna entra a Palazzo Chigi e assume l’incarico di Presidente del Consiglio. E come Fratelli d’Italia siamo orgogliosi che questa donna sia Giorgia Meloni che, con la sua forza, la sua passione, la sua determinazione, ha sempre difeso le sue idee, conquistando passo dopo passo la fiducia degli Italiani. Vedere il presidente Meloni ricevere la campanella di Palazzo Chigi da Mario Draghi rappresenta anche un’emozione fortissima per tutta una comunità, il compimento di un lungo cammino nel quale, superando anche i momenti più bui, abbiamo salvato la storia della destra italiana. E’ un cammino che ora segna un nuovo inizio, con la responsabilità del Governo della Nazione e con l’unico obiettivo di operare per il bene dell’Italia. Auguri di buon lavoro a Giorgia Meloni e a tutti i ministri del nuovo esecutivo”.

Lo dichiara Wanda Ferro, deputato di Fratelli d’Italia.