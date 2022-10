Roma, Roscani: non ci faremo intimidire da violenza politica centri sociali

Stamattina i centri sociali, al grido di “Fuori i fascisti dalla Sapienza!”, hanno tentato di impedire fisicamente lo svolgimento di un convegno organizzato dai nostri ragazzi di Azione Universitaria. Un convegno culturale che, grazie alla partecipazione di Daniele Capezzone, al quale va il mio ringraziamento, ha analizzato il complesso fenomeno del capitalismo, mentre al di fuori della facoltà è andato in scena il tetro spettacolo degli squadristi del pensiero unico. Con intenti violenti hanno provato, senza riuscirci grazie all’intervento delle forze dell’ordine, di ostacolare il confronto pacifico e democratico di chi lavora per costruire spazi di libertà per gli studenti all’interno degli atenei. Non ci faremo intimidire da chi vuole riportare in Italia l’odio e la violenza politica. A queste persone rivolgiamo le stesse parole che Giorgia Meloni ha dedicato ai giovani nel suo discorso di stamane alla Camera: “siate folli, siate affamati, ma soprattutto siate liberi”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Roscani.