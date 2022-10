Energia, Rampelli: brava Meloni, indispensabile riprendere le estrazioni del gas nazionale

“Abbiamo nel nostro mare un patrimonio energetico che potrebbe renderci indipendenti dal gas russo per anni. Basta riprendere le estrazioni bloccate dal Pitesai, piano redatto da Conte e vergato a febbraio scorso da Draghi. Le dichiarazioni programmatiche del Predidente del Consiglio sono di grande conforto e prospettano un’Italia che si rimette in cammino, ricomincia a produrre e a rendersi autonoma, quindi libera. Un approccio pragmatico che taglia gli ideologismi e recupera il buon senso e consentirà alle aziende che operano nel settore estrattivo di riprendere e sviluppare le loro attività. Ancora di più si può fare modernizzando le centrali idroelettriche, scrivendo i decreti attuativi del DDL concorrenza in modo da mantenerne la gestione in Italia e attuando il meccanismo della riconduzione forzata attraverso il quale si potrà portare la produzione di energia rinnovabile e sovrana al 30% del fabbisogno nazionale. Ancora sul fotovoltaico occorre convocare i gestori di strade, autostrade, ferrovie, porti e aeroporti e consorzi industriali per realizzare impianti che abbiano già reti di connessione e non abbiano bisogno di nulla osta ambientali. Più velocità e nessun danno paesaggistico. In pochi mesi possiamo fare moltissimo”.

È quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli commentando le dichiarazioni del presidente Giorgia Meloni sull’energia nell’aula del Senato.