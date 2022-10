Wartsila: primo atto parlamentare sarà presentazione risoluzione su vicenda

“Aggiorneremo entro pochi giorni il Ministro Urso sulla vicenda, pare paradossale che una azienda di fatto sana e con bilanci a posto possa appellarsi a risorse ulteriori dopo averne comunque già ricevute a sufficienza. Ricerca e sviluppo sono di fondamentale importanza ma non fanno il paio con il fatto che potenzialmente le commesse in pancia alla multinazionale possano in ogni caso offrire un futuro di anni in termini di produzione. La responsabilità sociale di una azienda come Wartsila deve essere dimostrata proprio in questi casi innanzi ad oltre 450 famiglie che vedono appeso il loro destino ad una scelta unilaterale che già è stata di fatto contestata in sede di giudizio, tra l’altro non appellato. Riteniamo di fondamentale importanza sedere ancora ad un tavolo di trattativa tutti coloro che offrono e cercano soluzioni e come detto il primo atto parlamentare, una volta insediate le commissioni di merito, sarà la presentazione di una risoluzione sulla vicenda. Fratelli d’Italia resta al fianco dei lavoratori in questa legittima battaglia e si impegnerà non solo per difendere uno storico stabilimento ma anche per difendere un pezzo strategicamente molto importante di industria italiana”.

Lo dichiarano i deputati di Fratelli d’Italia Walter Rizzetto coordinatore regionale FVG e Nicole Matteoni.