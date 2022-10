Difesa, Foti: Crosetto persona per bene, scandaloso intralciare attività istituzionale

“Guido Crosetto è una persona perbene, un politico apprezzato trasversalmente per la sua correttezza e il suo stile, non si vede una ragione sola per cui debba essere immotivatamente attaccato. È semplicemente scandaloso che si utilizzi il mandato parlamentare per volere impedire a un Ministro in carica, che ha sempre agito nel rispetto pieno delle leggi, di poter proseguire l’esercizio delle sue funzioni e prerogative costituzionalmente previste, così intralciando la sua delicata attività istituzionale. Non c’è alcun conflitto d’interesse rispetto all’incarico ministeriale ricoperto e il dirlo squalifica solo chi lo sostiene. Basterebbe che, anziché preoccuparsi unicamente di avere un qualche clamore mediatico, il collega Bonelli si attenesse ai principi generali del diritto che attestano l’infondatezza delle sue – si fa per dire – tesi”.

Lo dichiara il vicecapogruppo vicario di Fratelli d’Italia,Tommaso Foti in merito all’emendamento al Decreto Aiuti TER che modificherà la Legge Frattini sul conflitto di interessi presentato oggi da Alleanza verdi e Sinistra.