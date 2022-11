“Soddisfatto della linea del Governo Meloni sul Covid in discontinuità col passato. Le nuove misure adottate segnano il primo passo importante per affrontare il tema con un approccio scientifico e non più ideologico.

Ringrazio il presidente del Consiglio Giorgia Meloni per la fiducia accordatami”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato.