Cultura, Foti: Bene sensibilità Ministro Sangiuliano su Villa Verdi

“Esprimo apprezzamento e condivisione circa la decisione del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che si e’ subito attivato, investendo della questione anche i competenti uffici, oltre che la Regione Emilia-Romagna, affinché Villa Verdi – nella quale abitò il compositore per circa cinquant’anni – possa tornare ad essere fruibile da parte dei visitatori nel più breve tempo possibile. E’ chiaro, infatti, che si parla di un luogo simbolo non solo per Sant’Agata di Villanova sull’Arda, dove si trova la residenza, ma per l’intera comunità nazionale, legittimamente orgogliosa di avere espresso un genio della musica quale Giuseppe Verdi. Per questo il tempismo e la sensibilità dimostrate dal Ministro Sangiuliano fanno ben sperare per il futuro della Cultura in Italia”.

Lo dichiara il vice capogruppo vicario di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti.