Giustizia. Campione: grazie a Governo Meloni evitata assurdità premi a mafiosi e criminali

“Bene le decisioni del governo sull’ergastolo ostativo. Infatti, qualora il Consiglio dei ministri non fosse intervenuto a breve ci saremmo trovati nell’assurda situazione di mafiosi e criminali che senza alcun pentimento avrebbero potuto accedere ai benefici. Una circostanza che allo stesso tempo sarebbe suonata come una mortificazione per i familiari delle vittime e una grave dimostrazione di impotenza dello Stato. Invece, il provvedimento varato dal governo Meloni conferma la decisa volontà di affermare la centralità dello Stato e il principio del rispetto della legge e della certezza della pena. Un chiaro messaggio sulla direzione lungo la quale ha intenzione di procedere questo governo”.

Lo dichiara la senatrice di Fratelli d’Italia, Susanna Campione.

Condividi