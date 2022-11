Giustizia, Maschio: Da Governo Meloni chiaro segnale contro la mafia

“Il Governo Meloni inizia il suo percorso sulla Giustizia dando un segnale chiaro nella lotta alla mafia. Con il provvedimento sull’ergastolo ostativo, in stallo da troppo tempo, si consolida uno strumento chiave per il contrasto alla criminalità organizzata. La norma andava modificata per evitare la possibilità ai condannati per mafia e terrorismo di accedere ai benefici penitenziari anche senza collaborare con la giustizia. Il nuovo esecutivo ritiene prioritaria la lotta alla mafia, sulle orme di Falcone e Borsellino, tutelando i cittadini e impedendo scarcerazioni facili”.

Lo dichiara Ciro Maschio, deputato di Fratelli d’Italia.