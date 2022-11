Giustizia, Varchi: Su ergastolo ostativo nessun arretramento lotta mafia

“Bene il Governo su ergastolo ostativo. Con l’approvazione del primo decreto, si conferma la volontà di non arretrare di un solo centimetro nella lotta a tutte le mafie. Impensabile la concessione di benefici a chi non dimostri con atti concreti di aver rescisso ogni legame con l’ambiente criminale di provenienza. Già nella scorsa legislatura Fratelli d’Italia aveva ribadito anche con propri emendamenti la necessità che il legislatore non si allontanasse dal solco tracciato dalle intuizioni di grandi magistrati antimafia come Falcone e Borsellino. Su questo tema ripartiamo col piede giusto, restituendo la parola al legislatore”.

Lo dichiara Carolina Varchi, deputato di Fratelli d’Italia.