Sanità, Bellucci: Su covid e sanitari il Governo prende atto della realtà

“Bene ha fatto il Ministro della Salute Schillaci a promuovere un cambio di rotta sulle misure anti-covid. L’esecutivo, a una settimana dal suo insediamento, dimostra di essere dinamico e pronto a intervenire in modo rapido, serio e concreto sui temi di maggiore urgenza. Il reintegro del personale sanitario è una scelta frutto di un approccio basato sui dati e sul quadro epidemiologico, una decisione priva di qualsiasi tipo di ideologia. Il nostro governo ha preso atto che gli ospedali hanno bisogno di sempre maggiori risorse professionali, quindi non possiamo privarcene rischiando di porre in difficoltà l’intero sistema sanitario nazionale. Insistere con l’approccio inaugurato da Roberto Speranza sarebbe stato dannoso per tutti i cittadini, con tutto ciò che consegue in termini di qualità delle prestazioni sanitarie erogate”.

Lo dichiara Maria Teresa Bellucci, deputato e responsabile nazionale dipendenze e Terzo Settore di Fratelli d’Italia