Covid, Gemmato: Governo Meloni contro gestione ideologica della pandemia da covid

“Tengo a chiarire che il governo Meloni ha parlato di “approccio ideologico” non in riferimento ai vaccini, ma alla gestione globale della pandemia da Coronavirus che, purtroppo, nonostante l’approccio chiusurista non scientifico, non dettato dalla scienza, ci ha portato per larga parte della durata della stessa ad essere al mondo primi per mortalità e terzi per letalità.

La discontinuità col passato sta nell’aver adottato, già col primo provvedimento, un approccio più serio e scientifico, con l’obiettivo di tutelare la salute pubblica”.