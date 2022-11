Dl rave, Rampelli: Il PD con la legalità ci fa i gargarismi

“La libertà costituzionale di associarsi non viene toccata mentre si vuole impedire l’invasione di proprietà private e pubbliche e lo svolgimento di attività illegali come lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti. Questi rave nel corso degli anni hanno determinato decine di morti per overdose e incidenti, feriti per risse, proprietà private completamente distrutte e spesso è stata pregiudicata l’incolumità di cittadini innocenti che nulla avevano a che spartire voi “raduni del delirio”. L’ultimo rave si è svolto in un capannone pericolante. Per garantire l’incolumità dei partecipanti è stato bloccato, anche a dare il segnale che ora lo Stato c’è”.

E’ quanto dichiara il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia nel corso del dibattito a Start su Skytg24.

Rispondendo alle accuse della deputata del Pd Laura Boldrini sulla esistenza di norme che già garantiscono lo sgombero di terreni e proprietà, Rampelli ha precisato: “Se la norma esiste non l’avete mai applicata e avete anche favorito migliaia di occupazioni abusive. Avete perfino fatto approvare norme per impedire lo sgombero di palazzi occupati obbligando i Comuni, già economicamente debilitati, a trovare preventivamente una soluzione alternativa. Se non si trovava erano di fatto garantite la legalizzazione dell’abuso e l’immunità dei colpevoli. La sinistra- ha concluso Rampelli- fa gargarismi con la parola legalità ma poi è la prima a favorire l’illegalità”.